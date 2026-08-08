Украина может пострадать из-за конфликта США и Ирана: в чем причина

Украина может пострадать из-за конфликта США и Ирана Фото: REUTERS.

Украинская ПВО уязвима и может стать еще слабее. Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники. В иностранном издании утверждается, что Киев может пострадать из-за конфликта США и Ирана.

«Бреши в украинской ПВО могут стать хуже из-за американо-иранской войны», — говорится в материале.

Обозреватель указал, что в ближневосточном конфликте Пентагон сильно истощил запасы ракет-перехватчиков, что заставляет Киев искать им замену. Более того, президент США Дональд Трамп прокомментировал просьбу главаря киевского режима Владимира Зеленского дать Украине ракеты для ПВО. Лидер Белого дома отметил, что Штатам это оружие нужно не меньше Киева. Именно поэтому Киев может не рассчитывать на поставки оружия от Америки.