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НовостиВ мире8 августа 2026 14:52

Армения и США обсудили запуск «маршрута Трампа»

Трамп и Пашинян обсудили запуск проекта TRIPP
Людмила МИТРОХИНА
Президент США Дональд Трамп и премьер Армении Никол Пашинян

Президент США Дональд Трамп и премьер Армении Никол Пашинян

Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп подтвердили намерение начать реализацию проекта TRIPP, известного как «Маршрут Трампа». Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

Проект включает строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. Трасса пройдет через Армению, связав основную часть Азербайджана с Нахичеванью и Турцией.

В Ереване рассказали и о других темах разговора Пашиняна и Трампа. Отмечается, что премьер Армении поблагодарил лидера Белого дома за организацию саммита в прошлом году и помощь в подписании соглашения между Арменией и Азербайджаном. Стороны считают, что саммит стал реальной точкой к будущему миру.

Ранее KP.RU рассказал, что на самом деле представляет из себя «Маршрут Трампа». А также в статье издания указываются примерные сроки его реализации.