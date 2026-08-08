В Шереметьево две опоздавшие на рейс пассажирки выбежали на летное поле: они пытались догнать самолет Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Два пассажира нарушили правила безопасности в аэропорту Шереметьево и были задержаны сотрудниками ФСБ России. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«25 июля 2026 года два пассажира прошли все линии предполетного контроля, находились в чистой зоне перед посадкой на рейс. Пассажиры нарушили требования безопасности и несанкционированно вышли на территорию дополнительных режимных ограничений», — говорится в сообщении от ведомства.

Известно, что опоздавшие пассажиры - девушки. Они опоздали на рейс. На взлетную полосу они вышли, чтобы догнать самолет. Сотрудники аэропорта задержали их и передали ФСБ. Угрозы безопасности другим пассажирам не возникло, уточнили в пресс-службе.

Ранее KP.RU сообщил, что пассажира задержали в аэропорту Сочи. Он перевозил контрабандой больше 3 млн рублей.