Поиски семьи с 8-летним ребенком закончили: три человека пропали во время сплава по реке в Красноярском крае

Семью из трёх человек, пропавшую при сплаве по реке Кан, нашли Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Пропавшая при сплаве по реке Кан в Красноярском крае семья найдена, все туристы живы. Об этом 8 августа, в субботу, сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

Полицейские вместе со спасателями организовали поисковую операцию, в результате которой обнаружили всех пропавших членов семьи. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время семью доставляют в Зеленогорск.

Напомним, в Красноярском крае во время сплава пропала семья с восьмилетним ребёнком. Супруги из Зеленогорска на лодке «Абакан» отправились по реке Кан 5 августа, вернуться домой они должны были вечером 7 августа, однако на связь не вышли. Бабушка мальчика забила тревогу и обратилась в полицию ночью 8 августа. На поиски выехали полицейские и спасатели.