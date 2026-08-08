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НовостиПроисшествия8 августа 2026 15:30

Поиски семьи с 8-летним ребенком закончили: три человека пропали во время сплава по реке в Красноярском крае

Семью из трёх человек, пропавшую при сплаве по реке Кан, нашли
Анна АДАМАЙТЕС
Семью из трёх человек, пропавшую при сплаве по реке Кан, нашли

Семью из трёх человек, пропавшую при сплаве по реке Кан, нашли

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Пропавшая при сплаве по реке Кан в Красноярском крае семья найдена, все туристы живы. Об этом 8 августа, в субботу, сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

Полицейские вместе со спасателями организовали поисковую операцию, в результате которой обнаружили всех пропавших членов семьи. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время семью доставляют в Зеленогорск.

Напомним, в Красноярском крае во время сплава пропала семья с восьмилетним ребёнком. Супруги из Зеленогорска на лодке «Абакан» отправились по реке Кан 5 августа, вернуться домой они должны были вечером 7 августа, однако на связь не вышли. Бабушка мальчика забила тревогу и обратилась в полицию ночью 8 августа. На поиски выехали полицейские и спасатели.