Ведущая утреннего шоу уснула прямо во время прямого эфира

Журналистка уснула в прямом эфире Фото: скрин с видео программы телеканала Fox13

Ведущая утреннего шоу Fox13 уснула в прямом эфире. Видео со смешным моментом попало в Сеть. Многие пользователи принялись защищать журналистку.

Доминик Диллон (задремавшая журналистка — прим. ред.) вернулась из декрета и ведёт программу, начинающуюся в 04:30. Её поддержали в комментариях, а начальство заявило, что гордится своей сотрудницей. Одним словом, журналистку, которая попала в нелепую историю, не собираются увольнять.

Ранее KP.RU рассказал о курьезных случаях, которые происходили на радио. В отличие от телевидения зритель не видит промоушен ведущих, но казусы поднимают градус стресса в эфире. Так, например, в Крыму ведущие падали со стульев и засыпали во время прямого эфира.