В Гагино прошёл Шаляпин-фестиваль, посвящённый Году единства. Фото: РВИО

В селе Гагино Сергиево-Посадского округа 8 августа прошёл традиционный Шаляпин-фестиваль, собравший свыше тысячи человек. Праздник приурочен к Году единства народов России и проходит на территории Храмового комплекса Казанской иконы Божией Матери уже в седьмой раз. Организатором выступает Российский национальный музей музыки при поддержке Минкультуры, администрации округа и Российского военно-исторического общества.

Генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов напомнил, что место выбрано не случайно: именно в этом храме в 1898 году Фёдор Шаляпин венчался с балериной Иолой Торнаги. В этом году на одной сцене звучали гусли и курай, якутские мелодии и русские романсы.

С приветственным словом от помощника президента Владимира Мединского выступил Дмитрий Шелепин, главный советник Департамента по историческому просвещению Управления Президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере. Он подчеркнул, что фестиваль стал важным событием культурной повестки России.

Открыл программу Ансамбль солистов оркестра имени Некрасова. Затем выступили национальные коллективы: фольклорный ансамбль «Обугэ ситимэ» из Якутии, башкирский музыкант Азамат Ахметзадин на курае и ансамбль «Зарни ёль» из Коми.

Для гостей работали выставки к 135-летию Прокофьева и 120-летию Шостаковича, а также экспозиция «Звонкие истории» с музыкальными инструментами. Гости посещали встречи с настоятелем храма, для детей провели интерактивные занятия, игры народов России и мастер-класс по созданию музыки с помощью нейросетей. В течение дня работала ярмарка народных мастеров.

В 2025 году фестиваль был приурочен к 80-летию Победы, в концертной программе участвовали солисты ведущих московских театров и ансамбль «Забава».