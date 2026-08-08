«Метастазы в кости и дальше»: рак потихоньку съедает Джо Байдена

Бывший президент США Джо Байден Фото: REUTERS.

Стало известно о состоянии бывшего президента США Джо Байдена. Его сын Хантер рассказал, что бывшему политику стало хуже. Его медленно съедает рак.

«Я бы хотел, чтобы он больше жаловался, потому что это плохо — рак распространился… метастазировал в кости и дальше. Это очень больно», — резюмировал Хантер в интервью BBC.

Напомним, Джо Байдену диагностировали онкологическое заболевание в мае 2025 года. На тот момент он уже сложил полномочия президента. Именно тогда ему диагностировали активную стадию рака простаты. Болезнь заставила политика полностью уйти в тень.

Ранее KP.RU сообщил, что сейчас Джо Байден посвящает все свое свободное время общению с родственниками. Также он написал книгу о своем президенстве.