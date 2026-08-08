Мадьяр: экс-глава Верховного суда Венгрии принял предложение стать президентом. Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака согласился стать президентом страны. Об этом 8 августа, в субботу, сообщил премьер-министр Петер Мадьяр в соцсетях.

«Мы лично проинформировали Андраша Баку о решении фракции "Тисы" и одновременно предложили ему стать кандидатом на пост президента. Господин председатель принял это предложение», – написал Мадьяр.

Бака занимал пост председателя Верховного суда с 2009 по 2011 год, но ушёл в отставку из-за реформы судебной системы при правительстве Виктора Орбана. Затем он работал в Европейском суде по правам человека в Страсбурге, а с 2012 по 2020 год возглавлял судебную коллегию Курии Венгрии – высшего судебного органа, созданного после реформы.

Ранее KP.RU писал, что Тамаш Шуйок подписал 17-ю поправку к конституции, которая предусматривала его отстранение от должности, после чего 20 июля его полномочия как президента Венгрии были прекращены. Спикер парламента Агнеш Форстхоффер была назначена временно исполняющей обязанности президента.