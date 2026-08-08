После проблем с документами перестал выходить на связь: россиянин пропал в Таиланде накануне дня рождения Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Таиланде пропал воронежский диджей Дима Фырин. Об этом пишет «КП-Воронеж» со ссылкой на слова Светланы Шестобоевой, россиянка живет в Паттае и помогает туристам из РФ.

Девушка рассказала, что Дмитрий пропал накануне своего дня рождения. У него были проблемы с документами, закончился загранпаспорт, а потом он перестал выходить на связь. Светлана связалась с родственниками диджея, чтобы делиться новостями о его поиске. Вестей о россиянине не было с 4 августа. Только недавно Светлана рассказала, что местонахождение Дмитрия установлено.

«Дима нашелся! Только я не могу сообщить эту новость его сестре. Она не выходит в ВК, через который мы общались», — рассказала Шестобоева корреспондентам vrn.kp.ru. Где именно был Дмитрий, Светлана не рассказала.

Ранее KP.RU рассказал жуткую историю пропажи двух россиян в Таиланде. Оказалось, что они нарвались на банду головорезов.