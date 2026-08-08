Двое белорусских альпинистов пропали в горах Киргизии Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Киргизии ищут двоих белорусских альпинистов, которые пропали после восхождения на пик Курумды в Памирском нагорье. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на белорусский МИД.

По данным дипломатов, группа из трёх человек, двое из которых — граждане Белоруссии, перестала выходить на связь. Сейчас ведутся поисково-спасательные работы. Посольство Белоруссии в Бишкеке находится на постоянной связи с местными властями и родственниками пропавших. Детали о возможных причинах исчезновения и маршруте группы пока не уточняются.

Ранее KP.RU писал, что на пике Победы в Киргизии до сих пор не удалось эвакуировать тело российской альпинистки Натальи Наговициной. Сезон восхождений был закрыт из-за непогоды, ни одна группа не смогла добраться до высоты 7000 метров. Альпинистка сломала ногу в горах ещё в августе 2025 года, однако её не удалось эвакуировать, позже Наговицину признали погибшей.