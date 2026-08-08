Герой мема «Весёлый молочник» подготовил запасной план на случай выдворения его семьи из РФ

Герой мема «Веселый молочник» Джастас Уолкер с женой Фото: СОЦСЕТИ.

Американец Джастас Уолкер, известный как «весёлый молочник», живущий в Алтайском крае, купил билет до Стамбула на случай отъезда из России его родных. Обо всем происходящим с ним и его семьей он делится в своем блоге.

«Купили билеты из Стамбула, потому что сказали, что три дня будет», — поделился американец со своими подписчиками в Telegram-канале.

Напомним, Уолкер рассказал, что ему позвонили из миграционной службы и пригласили на собеседования. Позже он узнал, что его семью могут депортировать из России. Причем гражданин США не понимает, по каким причинам это происходит. Сейчас мужчина очень переживает, ему нравится Россия и он не хочет уезжать. Уолкер заявил, что надеется на нелепое недоразумение, но уже подготовил запасной вариант для разного развития ситуации. Ранее KP.RU подробно рассказал об истории с героем мема «Веселый молочник».