Водителям в регионах нужно готовится к массовым проверкам: что случилось

Водителям в регионах нужно готовится к массовым проверкам Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу и выходные, 8-9 августа, ГИБДД проведет массовые проверки водителей, с особым акцентом на поиск нетрезвых автомобилистов. Региональные управления ведомства предупредили о рейдах. Об этом пишет издание «Известия».

Автоинспекторы усилят контроль на дорогах в Ивановской, Тверской, Челябинской, Кировской, Липецкой областях, Республике Коми и других регионах. ГИБДД напомнила водителям и мотоциклистам о недопустимости управления в состоянии опьянения. Подобные рейды в регионах проводятся регулярно.

«Управление транспортом в состоянии опьянения — одно из самых грубых и опасных нарушений ПДД, которое приводит к самым тяжелым последствиям. Откажитесь от поездки после потребления даже минимального количества алкоголя: не подвергайте опасности свою жизнь, а также жизни своих пассажиров и других участников движения», — говорится в сообщении от ГИБДД.

Сейчас ГИБДД призвало водителей готовится к проверке и массовым рейдам. В ведомстве также попросили сообщать о фактах нарушения. Если кто-то стал свидетелем управления автомобиля или мотоцикла водителем в нетрезвом виде, нужно обратиться в полицию.

Ранее KP.RU сообщил, что подобные рейды в последний раз прошли в конце июня 2026 года. ГИБДД отчиталось о проделанной работе.