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НовостиОбщество8 августа 2026 17:01

Умер Борис Конунов, советский режиссер, сценарист и теоретик кино

Борису Конунову на момент смерти было 79 лет
Людмила МИТРОХИНА
Борис Конунов. Фото: kino-teatr.ru

Борис Конунов. Фото: kino-teatr.ru

Умер Борис Конунов, советский и молдавский режиссер и сценарист. На момент смерти ему было 79 лет. О случившемся рассказало Министерство культуры Молдавии.

Работы режиссера и его вклад в подготовку новых кадров останутся частью культурного наследия, отмечается в сообщении от источника. Правда, нет ни слова о причинах смерти деятеля кино. Напомним, Конунов родился 24 мая 1947 года в Ташкенте. В 1972 году окончил ВГИК и начал работать в кинематографе, занимая должности ассистента, второго и главного режиссера на киностудии «Молдова-фильм».

Также неизвестно, когда и где будет проходить прощание с Конуновым. Родственники и друзья культурного деятеля не прокомментировали новость о его смерти. Ранее KP.RU рассказал, что скончался советский режиссер Вячеслав Никифоров.