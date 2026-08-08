Рак съедает экс-президента США: что известно о состоянии онкобольного Джо Байдена

Джо Байден Фото: REUTERS.

Сын бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена Хантер Байден рассказал о состоянии здоровья своего отца. Он сообщил неутешительную новость - рак, который диагностировали у 46-го президента Америки, распространился дальше. Об этом Хантер Байден рассказал в интервью для BBC.

По словам Байдена-младшего, метастазы уже распространились в кости и далее по организму.

«Я бы хотел, чтобы он больше жаловался, потому что это плохо — рак распространился… метастазировал в кости и дальше. Это очень больно», - сообщил Хантер Байден.

Об онкологии у бывшего президента США стало известно в мае прошлого года. Джо Байден обращался к медикам с проблемами мочеиспускания. Врачи обнаружили небольшое новообразование в предстательной железе мужчины. По результатам обследования выяснилось, что это рак простаты. Доктора на стали обнадеживать экс-президента США, но после тестов сделали вывод, что опухоль «отвечает на лечение».

Отмечается, что лечение помогало престарелому политику, но сильно сказывалось на его общем состоянии. Байден сильно ослаб. Жена бывшего президента Джилл Байден сообщила прессе, что заболевание, тем не менее, прогрессирует - метастазы распространились уже на костную ткань. Прогнозы врачей неутешительны - болезнь будет преследовать экс-президента до конца жизни.

В месте с этим, когда Байден занимал пост президента США, в Белом доме также уверяли, что он не страдает какими-либо дегенеративными заболеваниями, включая болезнь Альцгеймера. Но за все время своей работы он проходил осмотр у невролога только три раза во время общего медосмотра.

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