Подросток пытался спасти друга и сам пошел ко дну: в Чите утонули два несовершеннолетних Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чите на реке Ингода утонули два подростка. Причем один пытался спасти другого, но не рассчитал силы. Об этом пишет региональный МЧС.

Отмечается, что инцидент произошел 8 августа. Сообщается, что у этно-археопарка «Сухотино» утонули двое подростков 2011 и 2010 годов рождения.

«Во время купания один из подростков утонул, второй пытался его спасти, но безуспешно — оба погибли», — говорится в сообщении от ведомства в «Максе».

На место происшествия направлены оперативные службы МЧС, ГИМС, полиция, спасатели, СК и скорая помощь. Ведутся поиски погибших, выясняются обстоятельства. В МЧС попросили родителей напомнить детям правила нахождения у воды.

Ранее KP.RU сообщил, что в Дагестане в Каспийском море утонул подросток. Спасатели до сих пор ищут тело мальчика, хотя инцидент произошел 6 августа.