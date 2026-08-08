Премьер Индии Моди рвет трафик: вот что транслирует политик

Премьер-министр Индии Наренда Моди Фото: REUTERS.

Премьер-министр Индии Наренда Моди сейчас набирает сотни миллионов просмотров в своем блоге. Трафик его видео перевалил за 300 млн просмотров, причем за 24 часа. Таким образом Моди поставил мировой рекорд и завоевал любовь зумеров.

24 июля Моди опубликовал самое популярное короткое видео в истории, где обсудил проблемы поколения Z. Его однопартийцы тоже используют молодежный сленг, например «delulu», и показывают эдиты на заседаниях. Это стало известно из его блога в Instagram*.

Молодые люди, недовольные системой образования, создали шуточную партию тараканов для развлечения. Но даже они не смогли устоять перед харизмой политика. Они активно оставляют комментарии под видео и репостят ролик.

Ранее KP.RU сообщил, что Моди не первый политик, который пробует стать популярным в Сети. Так недавно стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян активно постит ролики у себя в блоге под разную музыку.

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