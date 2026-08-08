Режиссер Кирилл Соколов создаст фантастический триллер для Netflix Фото: REUTERS.

Российский режиссер Кирилл Соколов, автор фильмов «Папа, сдохни» и «Они придут за тобой», создаст научно-фантастический триллер для Netflix. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter.

Фильм Blur, продюсируемый 21 Laps, будет о матери и дочери с телепортациями. Сценарий переписывают Соколов и Шэнман, заменив первоначальную версию Кристи Холл и Дэна Кейси, говорится в сообщении от иностранного источника.

Ранее KP.RU сообщил, что стриминговый сервис Netflix ушел из России в 2022 году, но в 2026 году стало известно, что он зарегистрировал одноименный товарный знак в РФ. Пока неизвестно, ведет ли это к возращению компании на российский рынок. В самой компании пока не дали комментариев. Но вероятно, там хотят защитить свои фильмы от подделок.