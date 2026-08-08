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НовостиЗвезды8 августа 2026 17:56

Режиссер Кирилл Соколов создаст фантастический триллер для Netflix

В основу фильма для Netflix ляжет история о матери и дочери
Людмила МИТРОХИНА
Режиссер Кирилл Соколов создаст фантастический триллер для Netflix

Режиссер Кирилл Соколов создаст фантастический триллер для Netflix

Фото: REUTERS.

Российский режиссер Кирилл Соколов, автор фильмов «Папа, сдохни» и «Они придут за тобой», создаст научно-фантастический триллер для Netflix. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter.

Фильм Blur, продюсируемый 21 Laps, будет о матери и дочери с телепортациями. Сценарий переписывают Соколов и Шэнман, заменив первоначальную версию Кристи Холл и Дэна Кейси, говорится в сообщении от иностранного источника.

Ранее KP.RU сообщил, что стриминговый сервис Netflix ушел из России в 2022 году, но в 2026 году стало известно, что он зарегистрировал одноименный товарный знак в РФ. Пока неизвестно, ведет ли это к возращению компании на российский рынок. В самой компании пока не дали комментариев. Но вероятно, там хотят защитить свои фильмы от подделок.