Фидан: Турция передала мораторий на военные действия на Украине

Турция передала мораторий на военные действия на Украине Фото: REUTERS.

Турция предложила России и Украине частичный мораторий на боевые действия. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Турция предлагает отказаться от ударов по энергетике и обеспечить безопасность судоходства в Черном море, чтобы снизить напряженность, пока не достигнуто всеобъемлющее прекращение огня. Фидан заявил, что цель — полное прекращение конфликта. Турция готова выступить посредником между Москвой и Киевом или предоставить площадку для переговоров.

Ранее KP.RU сообщил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Однако позиция Кремля однозначна и требует соблюдения. РФ настаивает на устранении первопричин конфликта. При этом пауза в переговорах возникла именно из-за нежелания Киева вести диалог дальше.