Германия столкнулась с нехваткой оружия: военные воруют оружие друг у друга Фото: REUTERS.

Резервисты армии ФРГ вынуждены воровать оружие и технику у регулярных военных для проведения учений. О том, что Германия испытывает острую нехватку оружия, рассказал председатель Союза резервистов и депутат бундестага от ХДС Бастиан Эрнст.

«В настоящее время резервистам приходится воровать винтовки, транспорт и другое снаряжение, чтобы вообще иметь возможность проводить военные учения», — резюмировал немецкий политик в интервью газете Handelsblatt.

Новый закон ФРГ о службе в армии сохраняет добровольность, но допускает возвращение к обязательной службе при нехватке добровольцев или угрозе безопасности. При этом Германия продолжает поддерживать политику милитаризации. Власти ФРГ уверенно готовятся к противостоянию с Россией в 2029 или в 2030 году. Хотя Москва не раз говорила, что никому никогда не угрожала.