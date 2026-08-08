Киевский режим превратил турецкое судно в груду металла: подробности Фото: REUTERS.

Турецкое судно Nadezhda, повреждённое атакой ВСУ, отбуксировано в порт Самсуна с серьёзными разрушениями палубы, трюмов и машинного отделения. По сути, киевский режим превратил судно в груду металла. Об этом сообщило агентство HA.

«После атаки судно получило серьезные повреждения машинного отделения и лишилось возможности продолжать движение самостоятельно. Судно практически превратилось в груду металла», — говорится в материале иностранного источника.

Напомним, турецкое судно с овощами и фруктами подверглось атаке украинских беспилотников в Чёрном море. Пострадали четыре члена экипажа. Капитаном судна Ялчын Шахин сообщил, что атаку совершили шесть или семь беспилотников. Судно Nadezhda отбуксировали в Самсун, где его передали местным буксирам для доставки в порт.

Ранее KP.RU сообщил, что это не первый раз, когда киевский режим атакует суда Турции в Чёрном море. Причём зачастую это просто грузовые корабли, которые перевозят продукцию или энергоресурсы.