Киев переходит на голодный паёк: полки супермаркетов столицы Украины опустели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В киевских супермаркетах возникли перебои с поставками продуктов. Жители столицы публикуют в соцсетях опустевшие полки. Об этом пишет украинское издание «Бизнес 24».

Сильнее всего нехватка товаров в отделах овощей и фруктов. В супермаркетах «Сильпо» и «Фора» освободившиеся стеллажи заполняют бутылками с водой. Проблемы с ассортиментом также наблюдаются у сети Novus.

Киевские власти спихивают отвественность за перебои с продуктами на Россию. Якобы из-за ударов нарушена логистическая цепочка. Но на самом деле они сами посадили Киев на голодный паёк. Украинцы видят, как фуры, которые предназначены для перевозки овощей и фруктов, ВСУ используют для транспортировки оружия. Подробнее об этом рассказал журналист KP.RU Александр Гришин.