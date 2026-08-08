Стало известно, сколько россиян ФРГ выдворила из страны после 2022 года Фото: Global Look Press/IMAGO/McPHOTO/B. Leitner

Германия выслала около 400 граждан России, включая более 80 дипломатов, с 2022 года. Об этом сообщил таблоид Bild со ссылкой на сведения немецкого МИД.

«С февраля 2022 года Германия выслала более 80 российских дипломатов. Кроме того, по данным министерства внутренних дел,...общее число россиян, высланных из Германии с 2022 года, составляет около 400 человек», — говорится в материале иностранного издания.

В январе МИД ФРГ выслал российского дипломата из-за подозрений в шпионаже, МИД РФ счёл обвинения необоснованными. В ответ Россия выслала немецкого дипломата. Причем именно Германия провоцирует Москву на недружественные действия. ФРГ объявляет протесты российским дипломатам, вводит санкции, но Берлин недоволен, когда РФ выступает с ответными действиями.