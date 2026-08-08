Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский вновь заговорил о перемирии с Россией. Он в своем Telegram-канале отметил, что стороны конфликта якобы нуждаются в остановке боевых действий. Однако есть нюанс.

Зеленский в очередной раз выдал, что не будет отдавать приказ на отход украинских войск с Донбасса. Он подчеркнул, что якобы «никто не будет отходить с Донбасса». При этом ему известно, что эта территория давно принадлежит России. Жители региона провели референдум по самоопределению и решили присоединиться к РФ. Причем это никак не противоречит международному праву.

Позиция Москвы по этому вопросу давно озвучена. Донбасс — это российская территория. Зеленский может остановить конфликт в любой момент, ему достаточно отдать приказ о выводе войск с Донбасса, территории, принадлежащей РФ.