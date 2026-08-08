МЧС: в Махачкале лифт с пассажирами упал с четвертого этажа

В Махачкале лифт с пассажирами упал с четвертого этажа Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Махачкале лифт с пассажирами упал с четвертого этажа, пострадали четыре человека. Об этом пишет МЧС по Дагестану.

«Поступило сообщение о том, что в Махачкале, на улице Эльзы Ибрагимовой, 27, в четырехэтажном многоквартирном доме с четвертого этажа сорвался лифт с пассажирами. Из лифта извлекли четырёх человек с травмами нижних конечностей и ссадинами», — говорится в сообщении от ведомства.

Оперативные службы выясняют о причинах ЧП. Отмечается, что всем пострадавшим оказана необходимая помощь, их госпитализация не потребовалась.

Ранее KP.RU сообщил, что похожий случай произошел в многоквартирном доме в Красноярске. Отмечается, что 15-летняя девочка зашла в лифт и пролетела несколько этажей. Трагедии удалось избежать. Однако, жители дома говорят, что до инцидента ремонтные службы проводили осмотр лифта и его ремонт.