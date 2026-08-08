В больнице Подольска произошел пожар, чудом спасли детей Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели эвакуировали 26 человек, включая 12 детей, при тушении пожара в Подольске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение от МЧС России.

«Сообщение о пожаре поступило по адресу: Подольск, ул. Кирова, д. 38. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение со второго этажа трехэтажного кирпичного здания. Силы пожарных были брошены на спасение, эвакуацию людей и тушение пожара», — подчеркивается в министерстве.

После в ведомстве подчеркнули, что пожар локализован. Двое детей находились в реанимационном отделении во время инцидента, их удалось чудом спасти. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.

Ранее KP.RU рассказал о пожаре в инфекционном отделении саратовской больницы. Все пациенты были эвакуированы, но они успели надышаться угарным газом. Инцидент произошел год назад, всего пострадало семь человек.