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НовостиПолитика8 августа 2026 20:00

В Госдуме РФ ответили Польше на призыв «бить москалей»

Польше предложили вернуть территории, освобожденные Красной армией
Людмила МИТРОХИНА
Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент республики Кароль Навроцкий

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент республики Кароль Навроцкий

Фото: REUTERS.

В Госдуме ответили на антироссийский призыв Варшавы «бить москалей». Депутат ГД Андрей Колесник предложил Польше вернуть земли, которые освободила Красная армия во время Второй мировой войны. Своим мнением он поделился в разговоре с News.ru.

«Если они так „москалей“ не любят, могли бы вернуть территорию от Штеттина до Данцига, которую для них с большими потерями отвоевала Красная армия и которую они, не моргнув глазом, забрали», — резюмировал парламентарий.

Колесник напомнил о гибели около 600 тысяч солдат Красной армии при освобождении Польши. Он отметил, что подобные резкие заявления в адрес россиян и советских граждан от Варшавы слушать странно.

Ранее KP.RU сообщил, что президент Польши Кароль Навроцкий на митинге заявил, что республика помогает там, где «бьют москалей», даже если не участвует в конфликте. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что польский политик страдает русофобией, а существование Польши в нынешних границах — заслуга СССР.