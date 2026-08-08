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НовостиВ мире8 августа 2026 20:15

США истощили военные арсеналы: сколько у них в действительности ракет для Patriot

NYT: у Пентагона осталось менее 1,7 тысячи ракет для Patriot из-за войны в Иране
Алина КОЧНЕВА
У Пентагона осталось менее 1,7 тысячи ракет для Patriot из-за войны в Иране

У Пентагона осталось менее 1,7 тысячи ракет для Patriot из-за войны в Иране

Фото: REUTERS.

Американцы стремительно истощают арсенал боеприпасов на фоне продолжительной военной операции против Ирана. По данным газеты The New York Times, у Пентагона осталось менее 1,7 тысячи ракет для систем ПВО Patriot. Ресурсы истощились за месяцы боевых действий, сказано в материале.

Сейчас Вашингтон пытается добиться от подрядчиков ускорения производства перехватчиков, заявил автор. На выпуск порядка 1500 ракет может потребоваться от двух лет.

В связи с возникшими трудностями Пентагон перенаправил на Ближний Восток корабли, авиацию и средства ПВО из Азии и Европы, утверждает источник. По его данным, военный потенциал США в этих регионах значительно ослаб.

Американское Министерство войны 8 августа сняло с должности генерала Чарльза Костанцу. Он отвечал за курирующий военную помощь Украине отдел. Чарльз Костанца отправлен в отставку досрочно, причины неизвестны.