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НовостиВ мире8 августа 2026 20:48

Вучич поблагодарил Киев за позицию по Косово: в ответ он поддержал территориальную целостность Украины

Вучич публично выступил за территориальную целостность Украины
Алина КОЧНЕВА
Вучич публично выступил за территориальную целостность Украины

Вучич публично выступил за территориальную целостность Украины

Фото: REUTERS.

Сербский лидер Александр Вучич провел встречу с киевским главарем Владимиром Зеленским. Он поблагодарил украинца за позицию по территории Косово. Киев не признаёт ее независимость. В ответ на это Александр Вучич поддержал территориальную целостность Украины. Слова президента Сербии транслирует Blic.

Газета сообщает, что Александр Вучич якобы заверил Киев в поддержке Сербией вступления страны в Евросоюз. Белград, следует напомнить, 14 лет находится в статусе кандидата.

Сербская оппозиционная партия "Мы - сила народа" заявила, что визит Зеленского к Александру Вучичу может серьезно осложнить отношения Белграда с Москвой. Во фракции напомнили, что срок полномочий нелегитимного президента Украины истек еще в мае 2024 года. С того дня Зеленский является "незаконным" главой государства, подчеркнули в партии.