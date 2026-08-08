Зеленский: западные страны не хотят, чтобы Украина производила баллистику Фото: REUTERS.

Западные якобы "партнеры" Киева не заинтересованы в появлении у Украины своей баллистики. Они не желают видеть Незалежную в качестве конкурента. На это указал нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский. Он считает, что многие на Западе против появления у Киева своих систем противоракетной обороны. Так бывший комик сказал в эфире телемарафона.

Зеленский подчеркнул, что в Европе нет функционирующей ПВО. Он считает, что местные системы неэффективны. Появление сильной ПВО у Украины изменило бы расклад сил на континенте, заявил киевский главарь.

"На европейском континенте пока нет собственной системы ПВО, которая сбивает баллистику. И появляется Украина. Безусловно, есть то, что есть", - признался Зеленский.

Он почти ежедневно обвиняет союзников в нехватке у Киева средств ПВО. Бывший комик вновь заявил, что украинские силы не смогли отразить атаки ВС РФ.