Путин поздравил россиян с Днём строителя. Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов строительного комплекса. Поздравление российского лидера опубликовано на официальном сайте Кремля и доступно здесь.

Президент назвал строительную отрасль одной из ведущих и прогрессивных, отметив, что она является надёжной основой для дальнейшего продвижения вперёд.

«Отмечу, что за последние десять лет в стране было введено более 955 миллионов квадратных метров жилья, а по программам расселения аварийного жилищного фонда новые квартиры получили порядка миллиона трёхсот тысяч человек», - сказал президент.

Путин отдельно поблагодарил строителей, работающих на воссоединённых территориях и в регионах, пострадавших от террористических атак.

«Труд всех, кто работает в этой важнейшей отрасли, заслуживает самого искреннего признания», - резюмировал российский лидер.

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