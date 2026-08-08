Черногория вводит визы для россиян: в МИД сравнили действия страны с выстрелом себе в ногу

Пилипсон: власти Черногории не объяснили порядок действия визового режима с РФ Фото: Максим Плотников.

С ноября 2026 года Черногория в одностороннем порядке введет визовый режим с Россией. Директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон сравнил действия Подгорицы с "выстрелом себе в ногу". Он подчеркнул, что власти Черногории все еще не объяснили порядок действия визового режима после 31 октября, цитирует ТАСС.

"Последствия почувствуют многие граждане Черногории, поскольку туристический сектор - один из главных источников пополнения бюджета этой балканской страны", - предрек Юрий Пилипсон.

Дипломат сообщил, что страна должна соблюсти процедуры, предусмотренные действующим между Россией и Черногорией соглашением о взаимных поездках.

Сейчас в балканской стране граждане РФ могут находиться без визы до 30 дней. Затем Черногорию нужно покинуть. Такой порядок действует до 31 октября.