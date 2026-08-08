Путин отметил труд строителей на воссоединенных территориях: он поблагодарил их за мужество

Путин поблагодарил работающих в пострадавших от атак регионах строителей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский лидер Владимир Путин высоко оценил труд строителей, работающих на воссоединенных территориях. Он поблагодарил специалистов за мужество. Президент РФ также отметил работу строителей, трудящихся в пострадавших от атак ВСУ регионах. Владимир Путин обратился к ним с теплыми словами по случаю Дня строителя.

"В очень непростых условиях, порой в чрезвычайно сжатые сроки вы делаете все необходимое для восстановления нормальной жизни, проявляете мужество и самоотверженность", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин отметил, что труд всех, кто работает в отрасли строительства, заслуживает искреннего признания. По его словам, эта сфера активно развивается.

Президент России также назвал хорошими темпы продвижения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ на Добропольском направлении. Он подчеркнул, что силы РФ движутся вперед в зоне СВО.