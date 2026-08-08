Мощный пожар вспыхнул на военном полигоне в Словакии: с огнем борются сотни человек

На военном полигоне в Словакии разгорелся пожар Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 8 августа, на западе Словакии произошло ЧП. На территории военного полигона разгорелся мощный пожар. К борьбе с огнем привлечены сотни специалистов и десятки единиц спецтехники, оповестил местный портал Pravda.

Пожар вспыхнул на полигоне Загорье вблизи Сеницы. Он возник после завершения на объекте военно-исторической акции Sahara Slovakia 2026. Минобороны страны направило военных и вертолеты Black Hawk для помощи пожарным, сообщает портал.

Официальной причины возгорания не называлось. Угрозы дальнейшего распространения огня нет.

Прошлой ночью пожар произошел на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Пожар начался в результате массированной атаки БПЛА на регион. Известно о шести пострадавших.