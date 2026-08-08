На Сицилии аэропорт прекратил работу из-за извержения вулкана: активность Этны продолжается

На Сицилии началось извержение вулкана Этна Фото: REUTERS.

Сицилийский вулкан Этна проявил бурную активность. В субботу, 8 августа, он начал мощное извержение. В результате аэропорт Катании приостановил работу до нормализации обстановки. Об извержении вулкана сообщили в пресс-службе Национального института геофизики и вулканологии Италии.

В материале сказано, что изверженная из кратера лава образует потоки. Взрывные процессы привели к формированию вулканического облака. Оно, как отмечается, начало распространяться на юг.

К настоящему моменту информации о пострадавших поступало. О разрушениях на Сицилии тоже данных нет.

Активность проявил также вулкан Менделеева на Курильских островах. На его Северо-Западном фумарольном поле наблюдалось заметное усиление парогазовых движений. Вулкан является памятником природы регионального значения. Он входит в особо охраняемую природную территорию Южно-Курильского района.