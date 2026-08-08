На Сицилии нашли затонувшее древнеримское судно с сотнями античных амфор

В море у берегов Сицилии нашли древний затонувший корабль. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В итальянской Сицилии нашли древнее затонувшее судно. Об этом информирует Управление морского культурного наследия Сицилии.

«Проведенные исследования позволили обнаружить римское затонувшее судно, предварительно датируемое II–I веками до нашей эры, на котором находятся сотни амфор, преимущественно типа Dressel 1A, а также два якорных штока и конструкция, изготовленные из свинца», - цитирует РИА Новости распространённый ведомством релиз.

Сообщается, что судно находилось на глубине 46 метров в трёх морских милях от побережья.

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