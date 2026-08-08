Медведев считает, что Зеленский близок к завершению политической карьеры Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский приближается к завершению политической карьеры. Он активно двигается к "финалу". Такое мнение выразил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на канале в "Макс".

Он подчеркнул, что западные союзники Киева нанимают бандитов и террористов ради борьбы с РФ. Зампред Совбеза назвал таких персонажей "отребьем". Он заявил, что партнеры Киева действуют в рамках русофобской политики. Всех их ждет плачевная судьба, считает зампред Совбеза.

"Киевский кровавый паяц... активно продвигается к финалу своей поганенькой "карьеры", - отметил Дмитрий Медведев.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал Зеленского за неудачные решения и явные провалы. Он признал, что Киев не может защититься от российской баллистики. Экс-министр также заверил, что Украина не получит американских ракет "в достаточном количестве".