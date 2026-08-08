"Его больше интересуют отношения с Путиным": Хиллари Клинтон рассказала о приоритетах Трампа

Хиллари Клинтон: Трамп хочет благосклонности Путина сильнее, чем Нобелевки Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что по его мнению, достоен Нобелевской премии мира. Однако эта награда не так интересует президента США, как благосклонность российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщила бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон в интервью журналистке Каре Суишер.

Она напомнила, что еще несколько месяцев назад пообещала выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Условием была помощь Вашингтона в окончании украинского конфликта.

"Его больше интересуют отношения с Путиным. Я не знаю всех причин, но, знаете, он хочет благосклонности Путина даже больше, чем Нобелевской премии мира", - сказала Хиллари Клинтон.

Дональд Трамп утверждает, что дипломатические контакты по конфликту на Украине продолжаются. По его сведениям, в ходе переговоров достигнут прогресс. Президент США заверил, что Штаты участвуют в переговорах по миру.