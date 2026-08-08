Более 14 тысяч украинцев прибыли в РФ в этом году: как они чаще всего пересекают границу

Свыше 14 тысяч украинцев въехали в Россию с начала года Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Граждане Украины - нередкие гости в России. С начала года свыше 14 тысяч украинцев въехали на территорию РФ. Об этом свидетельствует статистика, пишет РИА Новости.

Известно, что большинство прибывших в РФ граждан Украины пересекали границу на самолете. На автомобиле в Россию прибыли 136 человек. Еще 36 украинцев пришли в РФ пешком.

Большая часть совершила частные визиты. Еще 429 граждан Украины прибыли в Россию для деловых встреч. По учебе в страну въехали 62 гражданина Украины. Еще 48 человек приезжали как туристы.

По данным на май 2026 года, в России проживают около 2 миллионов украинцев. Как сообщила бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, некоторые из них приняли гражданство РФ. Экс-омбудсмен указала на продолжение работы по вопросам воссоединения семей России и Украины.