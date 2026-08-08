В Румынии затопили четыре баржи в рукаве Дуная: вот зачем это сделали

В Румынии затопили четыре баржи, чтобы поднять уровень воды в катастрофически обмелевшем Дунае. Фото: REUTERS.

В Румынии затопили четыре баржи в дунайском рукаве Бала. Эта операция проведена для увеличения поступающего на АЭС в Чернаводэ потока воды. Вода используется для охлаждения реакторов атомной электростанции.

«Четыре баржи, затопленные контролируемым образом, будут действовать как два искусственных порога, способствующих перенаправлению части потока в рукав [Старый Дунай], по которому вода поступает на электростанцию», - сказано в релизе, распространённом национальной администрацией Apele Rom ne.

Сообщается, что две баржи затоплены 7 августа. Затопление ещё двух барж проведено 8 августа. Даст ли эта операция ожидаемый эффект, станет известно в течение понедельника, 10 августа.

Ранее сообщалось, что из-за засухи уже остановлен первый энергоблок АЭС в Чернаводэ.

На этом фоне Румыния провела взрывные работы на реке для увеличения стока воды к АЭС.

Накануне эколог заявил, что последствиями маловодья в Дунае на фоне аномальной жары могут стать остановка АЭС, паралич судоходства, дефицит питьевой воды и массовая гибель рыбы.

Также сообщалось, что на территории Румынии уровень воды в Дунае достиг нового исторического минимума на фоне аномальной жары в Европе.