В Турции нашли неопознанный дрон: беспилотник обнаружили на побережье Черного моря

В Турции обнаружили неизвестный морской беспилотник Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Неизвестный морской беспилотник нашли на побережье Черного моря в Турции. Дрон заметили в провинции Артвин. Местные службы безопасности после инцидента привели в состояние повышенной готовности, пишет турецкая газета Vatan.

К месту происшествия направили сотрудников береговой охраны. В районе уже усилили меры безопасности. На этом фоне местные власти перекрыли международную дорогу между Кемальпашой и Хопой.

"После сообщения о беспилотном морском аппарате в районе порта Хопа и у побережья Эсенкы были направлены подразделения береговой охраны", - сказано в материале.

Немецкие СМИ опубликовали данные об инциденте с украинским грузовым самолетом Ан-124, рядом с которым в аэропорту Лейпциг нашли БПЛА. Стало известно, что борт перевозил боеприпасы. Они предназначались для дальнейшей транспортировки.