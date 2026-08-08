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НовостиОбщество8 августа 2026 23:53

За год в РФ стало на 725 тысячи работающих пенсионеров

Соцфонд: В РФ стало на 725 тысячи больше продолжающих работать пенсионеров
Мария ПАВЛОВА
Число работающих пенсионеров в РФ увеличилось.

Число работающих пенсионеров в РФ увеличилось.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В России за год значительно увеличилось количество пенсионеров, которые продолжают работать. Об этом свидетельствуют статистические материалы Соцфонда РФ. Работающих пенсионеров стало больше на 725 тысяч.

В июле 2025 года 7,678 млн россиян продолжали работать на пенсии. Через год, в июле 2026, количество таковых достигло 8,404 млн человек.

Ранее сообщалось, что у работающих пенсионеров в России средний размер выплаты по старости составляет 24 929 рублей. В Соцфонде добавили, что у неработающих граждан пенсия достигает 27 850 рублей.

Напомним, работающие пенсионеры сохраняют ряд льгот и гарантий, включая оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты. Какие ещё преференции положены россиянам, продолжающим трудовую деятельность на пенсии, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что численность пенсионеров в России составила около 40,5 миллионов человек.