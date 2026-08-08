На юге Нигера произошло жуткое смертельное ДТП: погибли 22 человека

В ДТП с автобусами в Нигере погибли 22 человека, 37 пассажиров пострадали. Фото: Mert Macit/Xinhua/Global Look Press

В Нигере произошло смертельное ДТП с участием пассажирских автобусов. Инцидент зафиксировали на юге страны. При столкновении автобусов погибли 22 человека, еще 37 пассажиров получили травмы. Такими данными поделилось информационное агентство Нигера.

По имеющимся сведениям, один из автобусов следовал по маршруту на высокой скорости. В какой-то момент транспортное средство занесло. После ДТП автобусы проехали еще около 170 метров.

Известно, что среди погибших значатся оба водителя. Сообщается, что в одном из автобусов находились военные Нигера.

Ранее пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей на шоссе в Австралии. Машины получили сильные повреждения и загорелись сразу после удара. Четыре человека, 23-летний водитель, 36-летний пассажир и две женщины 23 и 32 лет, погибли на месте.