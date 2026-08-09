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НовостиВ мире9 августа 2026 0:04

Как мир отреагирует на отказ Токио от безъядерного статуса? Посол РФ дал комментарий

Посол Ноздрев предрек введение контрмер на отказ Японии от безъядерного статуса
Алина КОЧНЕВА
Премьер Японии Такаити

Премьер Японии Такаити

Фото: REUTERS.

Власти Японии намерены отказаться от безъядерного статуса. Такие действия повлекут за собой введение контрмер. Об этом предупредил российский посол в Токио Николай Ноздрев в комментарии РИА Новости.

Дипломат считает, что страны-соседи Японии незамедлительно отреагируют на шаги государства. Это обострит ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнул посол РФ.

"Отказ Японии от безъядерного статуса будет являться прямым нарушением обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия, к которому она присоединилась в качестве неядерной державы", - напомнил Николай Ноздрев.

Между тем заместитель генсека японской ассоциации переживших бомбардировки "Нихон хиданкё" Митико Кодама обратилась к властям Токио. Она считает, что правительство Японии должно вывести страну из-под ядерного зонтика США и отказаться от милитаризации.