Как мир отреагирует на отказ Токио от безъядерного статуса? Посол РФ дал комментарий

Премьер Японии Такаити Фото: REUTERS.

Власти Японии намерены отказаться от безъядерного статуса. Такие действия повлекут за собой введение контрмер. Об этом предупредил российский посол в Токио Николай Ноздрев в комментарии РИА Новости.

Дипломат считает, что страны-соседи Японии незамедлительно отреагируют на шаги государства. Это обострит ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнул посол РФ.

"Отказ Японии от безъядерного статуса будет являться прямым нарушением обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия, к которому она присоединилась в качестве неядерной державы", - напомнил Николай Ноздрев.

Между тем заместитель генсека японской ассоциации переживших бомбардировки "Нихон хиданкё" Митико Кодама обратилась к властям Токио. Она считает, что правительство Японии должно вывести страну из-под ядерного зонтика США и отказаться от милитаризации.