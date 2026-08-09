Мошенники атакуют родителей школьников перед 1 сентября: вот какой предлог они используют

Мошенники атакуют родителей школьников накануне 1 сентября. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Аферисты разворачивают новые схемы выманивания денег у родителей школьников накануне 1 сентября. Они делают это под видом представителей школы или членов родительского комитета.

«В числе одних из самых распространенных "удочек" мошенников - сборы на нужды школы или класса, посещения музея, для первоклашек - добавление ребенка в список класса», - цитирует ТАСС члена комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Машарова.

Злоумышленники убеждают родителей, что для посещения экскурсии или добавления ребёнка в списки нужно продиктовать им код из СМС.

Ещё один вариант обмана – ссылки на фишинговые сайты, на которых якобы можно воспользоваться специальными предложениями при покупке товаров для школы или подарков и цветов для педагогов. Если ввести на таком сайте данные для онлайн-оплаты, аферисты получают возможность завладеть деньгами жертвы.

Как мошенники создают цифровое досье по данным из соцсетей для адресных атак.

Пять шагов, которые помогут быстро спасти деньги, если перевел их мошенникам, мы собрали здесь на KP.RU.

Тем временем мошенники начали звонить с предложением обновить SIM-карту.