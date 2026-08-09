Фельдшеры в РФ получат право оказывать первичную наркологическую помощь

Полномочия фельдшеров в РФ будут расширены с 1 сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полномочия фельдшеров расширят в РФ с 1 сентября. Они при определённых условиях смогут оказывать первичную доврачебную психиатрическую и наркологическую помощь, информирует РИА Новости. Это регламентируется соответствующим приказом Минздрава.

«Если в штате больницы нет врача психиатра-нарколога, то первичную доврачебную медико-санитарную помощь пациентам по профилю "психиатрия-наркология", нуждающимся в ней, сможет оказывать фельдшер», - сказал агентству зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, добавив, что это поможет сделать более доступной профильную помощь в небольших населённых пунктах.

Ранее Минздрав России обновил порядок оказания медпомощи беременным.

Также сообщалось, что Министерство здравоохранения России исключило врачей-сексологов из перечня медицинских и фармацевтических должностей. Одновременно в России появились две новые специальности — нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия.

Кроме того, Минздрав обяжет стоматологов использовать анестезию при болезненных манипуляциях.