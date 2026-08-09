Репродуктолог назвала серьёзное преимущество многодетности

Россиянкам назвали преимущество многодетности для здоровья. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одним из преимуществ многодетности является увеличение продолжительности жизни женщины. Об этом напомнила россиянкам главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Россия Наталия Долгушина. Она привела результаты зарубежных исследований, согласно которым имеющие нескольких детей женщины в среднем живут дольше, чем нерожавшие.

«Объяснением этому может быть тот факт, что клетки ребенка оказывают восстанавливающий регенерирующий эффект на организм матери во время беременности, сохраняя его на многие годы вперед», - сказала Долгушина ТАСС.

Тем временем в Госдуме хотят дать многодетным право на 1 миллион вместо бесплатного участка.

Также в Госдуме предложили признать все многодетные семьи нуждающимися и выдавать льготы автоматически при рождении третьего ребёнка.

Ранее сообщалось, что число многодетных семей в России в 2025 году выросло почти до трех миллионов.