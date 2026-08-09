Чем порадует россиян 2027 год? Ожидается сразу семь коротких рабочих недель

Семь коротких рабочих недель ждут россиян в следующем году Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Уже в феврале 2027 года россияне уйдут на первые длинные выходные. Неделя с 22 по 28 февраля будет укороченной из-за праздника. Гражданам РФ предстоит отработать всего три дня. В следующем году ожидается сразу семь коротких рабочих недель. Об этом оповестил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с ТАСС.

Он пояснил, что две рабочие недели будут трехдневные, а еще пять - четырехдневные. Одна из самых коротких трудовых недель выпадет на ноябрь. Россияне отработают с 1 по 3 число, а затем уйдут на выходные. Четыре праздничных дня приурочены ко Дню народного единства.

"Будет четыре четырехдневных рабочих недели со вторника по пятницу - с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня. Завершится 2027 год четырехдневной рабочей неделей с 27 по 30 декабря", - известил Игорь Балынин.

Будущие новогодние праздники в России будут на день короче предыдущих. Граждане отдохнут на каникулах 11 дней. Новогодние праздники начнутся 31 декабря.