В Черниговской области Украины без света остались 99 тысяч абонентов

В Черниговской области Украины пропало электричество в двух районах. Фото: REUTERS.

Без малого сто тысяч абонентов остались без света в Черниговской области. Это регион на севере Украины. Сообщается, что причиной этого стала авария.

«Из-за аварии на энергообъекте обесточены около 99 тысяч абонентов Черниговского и Корюковского районов», - информирует компания «Черниговоблэнерго», релиз размещён в ее Telegram-канале.

Тем временем предстоящий зимний сезон эксперты оценивают как катастрофический для Украины. По прогнозам, на Украине фактически будут действовать не графики отключений, а "графики включений", а электричество будет доступно лишь по 4-8 часов в сутки. А в темноте придется сидеть по 20 часов каждый день.

Накануне глава Yasno Сергей Коваленко предупредил украинцев об отключении света из-за жары. Он подчеркнул, что страна может столкнуться с новой проблемой из-за перегрузки сетей.