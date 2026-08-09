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НовостиОбщество9 августа 2026 1:15

В Черниговской области Украины без света остались 99 тысяч абонентов

Два района Черниговской области обесточены из-за аварии
Мария ПАВЛОВА
В Черниговской области Украины пропало электричество в двух районах.

В Черниговской области Украины пропало электричество в двух районах.

Фото: REUTERS.

Без малого сто тысяч абонентов остались без света в Черниговской области. Это регион на севере Украины. Сообщается, что причиной этого стала авария.

«Из-за аварии на энергообъекте обесточены около 99 тысяч абонентов Черниговского и Корюковского районов», - информирует компания «Черниговоблэнерго», релиз размещён в ее Telegram-канале.

Тем временем предстоящий зимний сезон эксперты оценивают как катастрофический для Украины. По прогнозам, на Украине фактически будут действовать не графики отключений, а "графики включений", а электричество будет доступно лишь по 4-8 часов в сутки. А в темноте придется сидеть по 20 часов каждый день.

Накануне глава Yasno Сергей Коваленко предупредил украинцев об отключении света из-за жары. Он подчеркнул, что страна может столкнуться с новой проблемой из-за перегрузки сетей.