Беспилотники ВСУ атаковали Белгород: пострадали дети, повреждены дома

Два ребенка и 11 взрослых пострадали при атаке ВСУ на Белгород Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Украинские беспилотники ночью 9 августа атаковали Белгород. Воздушную опасность на территории города объявили вечером 8 августа. К настоящему моменту известно о 13 пострадавших. В их числе два ребенка и 11 взрослых. Так сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в "Макс".

Одним из раненых стал четырехлетний мальчик. Его доставили в больницу с осколочными ранениями грудной клетки. Медицинскую помощь также оказали девятилетнему ребенку.

"Восемь раненых бригады СМП доставляют в медицинские учреждения г. Белгорода. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - оповестил Александр Шуваев.

Он также проинформировал о последствиях на земле. От взрыва дрона загорелись два автомобиля на парковке многоквартирного дома. Возгорание быстро ликвидировали. Специалисты также тушат возникший в результате атаки БПЛА пожар в частном доме.

"Повреждены более четырех многоквартирных домов, административное здание, социальный и коммерческий объекты", - сообщил Александр Шуваев.

Он призвал жителей беречь свою жизнь. Александр Шуваев также напомнил, что к предупреждениям об опасности стоит относиться серьезно.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 89 населенных пунктов Белгородской области. По региону было запущено 292 беспилотника и 28 снарядов. За прошлый день ранения получили 25 мирных жителей. Известно о двух погибших. Повреждены социальные объекты, жилые здания и автомобили на территории региона.

Ночью 8 августа ударам ВСУ также подвергся Краснодарский край. Обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ. В результате произошло возгорание. Пожар оперативно потушили. Известно о шести пострадавших в результате ударов ВСУ на Краснодарский край.

Прошлой ночью в ряде регионов России объявили ракетную опасность. Жителей минимум десяти субъектов призвали к бдительности. В некоторых областях тревога действовала в течение нескольких часов. В том числе, в начале суток режим ракетной опасности ввели в Калужской, Липецкой, Тульской и Московской областях. Пройти в безопасные места также порекомендовали жителям Брянского, Воронежского и Белгородского регионов.