Путин поблагодарил работающих в Донбассе и Новороссии строителей: он оценил их самоотверженность

Путин отметил мужество строителей в Донбассе и Новороссии Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В России во второе воскресенье августа отмечают День строителя. В этом году дата выпала на 9 августа. В связи с этим президент РФ Владимир Путин поздравил специалистов с праздником. Отдельно глава государства отметил мужество строителей, работающих в Донбассе и Новороссии. Поздравление президента опубликовали на сайте Кремля.

Владимир Путин поблагодарил строителей в Донбассе и Новороссии и высоко оценил их самоотверженность. Президент подчеркнул, что такие специалисты трудятся в сложных условиях. Они должны выполнять работу в очень короткие сроки для нормализации жизни в регионах, пояснил российский лидер. Глава государства добавил, что усилия всех работников отрасли строительства заслуживают самого искреннего признания.

"Ваш труд, опыт, мастерство, ответственность имеют огромное значение для развития страны, для раскрытия её экономического и промышленного потенциала", - напомнил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Россия гордится наследием предыдущих поколений. Президент обратил внимание на величественные облики городов страны, а также реализацию трудных конструкторских решений.

В ЛНР тем временем стартовал новый этап подготовки управленческих кадров. Более 30 сотрудников правительства, министерств и администраций стали участниками программы "Лидеры изменений". Местные власти назвали формирование сильной региональной команды главным приоритетом. Ведущие эксперты прибывают в ЛНР со всей страны, чтобы помочь в реализации нацпроектов в республике.

Полным ходом развиваются и города Запорожской области. Одним из самых ожидаемых объектов в регионе стал возведенный многопрофильный педиатрический центр в Мелитополе. Он будет принимать пациентов не только из Запорожья, но и из Херсонской области. Строители уже провели испытания на объекте. В настоящий момент завершается его отделка. В областном центре также возводят дом-интернат для пожилых людей и инвалидов на сто мест. Это первый подобный объект в регионе. Особое внимание уделят нуждающимся в реабилитации бойцам СВО. Кроме того, в Мелитополе активно возводят современные ЖК.